Mesrine : l'instinct de mort
Des années 60 à Paris, au début des années 70 au Canada, le parcours criminel hors norme d'un petit voyou de Clichy nommé Jacques Mesrine... De retour de la guerre d'Algérie, Jacques Mesrine refuse le travail que lui propose son père. Avec un ami d'enfance, il débute sa carrière de voyou auprès de Guido, le parrain local. Il prendra rapidement du galon, entre cambriolages et évasions spectaculaires. Et ce, malgré les suppliques de sa première épouse, une Espagnole qui lui donnera trois enfants. Avec Jeanne Schneider, en revanche, il vivra une romance à la Bonnie and Clyde avant de devenir en France l'ennemi public n° 1. © La Petite Reine / Remstar / Novo Rpi / M6 Films

Film | Histoire | Policier

