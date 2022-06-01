Sur une victime retrouvé crucifiée dans la crypte de la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence, la commandante Anne Giudicelli découvre un morceau de parchemin rédigé comme une prophétie de Nostradamus. Pour résoudre cette énigme, Anne fait appel à sa demi-sœur Pauline, une historienne notamment spécialisée dans le décryptage des prédictions du célèbre astrologue. Trois autres meurtres sont commis. Sur les corps, Anne retrouve des bribes de parchemin que Pauline réussit à déchiffrer... © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION