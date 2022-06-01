Meurtres à Strasbourg
Meurtres à Strasbourg
Julian Mathis, héritier d'un domaine viticole alsacien, et Clara Lemestre, œnologue, découvrent un vin rosé au lieu du blanc attendu lors d'une dégustation pour investisseurs. Dans la cuve, ils trouvent le corps de Ronald Mathis, père de Julian. Katel Leguennec, commandante du SRPJ de Strasbourg, enquête avec Maxime Keller, médecin légiste. Anciens amants, leur histoire est compliquée : ils ont vécu une belle histoire d'amour dans leur jeunesse, mais après le départ de Maxime, Katel, restée à Strasbourg, est tombée amoureuse de Franck, le père de Maxime, et l'a épousé. © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION

Téléfilm | Drame

