Meurtres à Granville
Meurtres à Granville
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Ancienne médecin légiste et romancière à succès, Camille Fauvel écrit son nouveau roman lorsqu'un crime se produit en contrebas de sa terrasse, surplombant la mer à Granville. Ce meurtre est très similaire à celui qu'elle était en train de rédiger. Sur la plage, les policiers découvrent le cadavre d'un homme, supplicié selon les anciens rites vikings. En charge de l'enquête, Damien Bonaventure va trouver une alliée de poids en la personne de Camille… © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION

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Téléfilm | Policier

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