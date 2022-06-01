Meurtres à Pont-L’Évêque

Le juge Daniel, devenu célèbre après l'affaire du braquage d'un fourgon à Lisieux dans les années 80, est retrouvé pendu dans l'ancienne prison de Pont-l'Évêque. Julien et Franck Roussel, deux frères que tout oppose, sont contraints d'enquêter ensemble sur cette affaire qui les renvoie à l'origine de leur discorde : Marion Letellier, la greffière du juge. Les frères découvrent bientôt un meurtre survenu dans les années 50, celui de l'amant de Françoise Daniel, la mère du juge… © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION