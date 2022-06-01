Meurtres à Étretat
Meurtres à Étretat
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La station balnéaire du Pays des Hautes Falaises à Étretat vit sereinement jusqu'au jour où le notable Gilbert Maréchal est retrouvé mort au pied des falaises. La police retrouve une lettre de suicide mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre. Karine Zenko et Victor Ortega, en charge de l'enquête, découvrent des secrets familiaux autour du clan Maréchal. Gilbert, fervent religieux, avait légué sa fortune à une abbaye dont l'une des nonnes a disparu le jour même de sa mort... © TF1 DROITS AUDIOVISUELS

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Téléfilm | Policier

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