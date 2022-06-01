S1 E4 - Mr. Bean va en ville

Mr. Bean est un homme qui ne s'exprime que par borborygmes. Mr. Bean roule en Austin mini. Mr. Bean possède un ours en peluche, Teddy, qui est probablement son meilleur ami. Mais surtout, Mr. Bean est un homme qui a toutes les difficultés du monde à s'adapter à la réalité. Les objets, les gens, tout semble se détraquer à son approche. Qu'il s'agisse de jouer au golf ou de préparer un repas de Noël, avec Mr. Bean tout se transformera inévitablement en un épouvantable désastre... © Thames Television Plc 1992