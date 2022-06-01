Nanny McPhee et le Big Bang
Nanny McPhee et le Big Bang
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Mme Green est au bout du rouleau ! Ses trois enfants ne cessent de se chamailler, son mari est parti à la guerre, son beau-frère la pousse à lui vendre la ferme familiale et sa patronne a un comportement de plus en plus étrange... Et comme si cela ne suffisait pas, elle voit débarquer ses deux insupportables neveux de Londres, tandis que le maire du village la prévient que des bombes pourraient bien leur tomber dessus à tout moment ! Mme Green ne le sait pas encore, mais la personne dont elle a besoin n'est autre que Nanny McPhee... © STUDIO CANAL PLUS

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Film | Comédie | SF & Fantastique

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