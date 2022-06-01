Nanny McPhee
Nanny McPhee
6play

Depuis la disparition de son épouse, Monsieur Brown a bien du mal avec ses sept enfants. De l'aîné à la petite dernière, tous font de la maisonnée un véritable enfer. Entre son travail qui l'accapare et cette horrible Tante Adélaïde qui le menace de lui retirer son indispensable aide financière s'il ne se remarie pas dans les plus brefs délais, Brown en est réduit à espérer un miracle. Et il va voir débarquer Nanny McPhee... Aussi effrayante qu'énigmatique, ce petit bout de femme est là pour remettre tout le monde au pas, mais les enfants ne sont pas décidés à se laisser faire ! Lorsque Tante Adélaïde décide d'arracher une des filles du foyer, les enfants et Nanny McPhee vont devoir s'unir... © STUDIO CANAL PLUS

Voir la vidéo

Film | Comédie | SF & Fantastique

Vous aimerez aussi...

  • Les petits mouchoirs
    m6replay
  • Quasimodo d'El Paris
    m6replay
  • I love Greece
    m6replay
  • Le siffleur
    m6replay
  • Envoyés très spéciaux
    m6replay
  • Encore heureux
    m6replay
  • Un château en Espagne
    m6replay
  • La planque
    m6replay
  • De l'autre côté du périph
    w9replay
  • Crocodile Dundee II
    6terreplay
  • Crocodile Dundee
    6terreplay
  • Coursier
    m6replay