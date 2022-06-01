One Piece : saga 01 - East blue
One Piece : saga 01 - East blue
Épisode 1 - Je suis Luffy ! Celui qui deviendra le roi des pirates !

Gold Roger, le légendaire roi des pirates, mort sur l’échafaud, a laissé un trésor légendaire : le One Piece. Monkey D. Luffy, transformé en homme-élastique après avoir mangé un fruit du démon, rêve de devenir le nouveau roi des pirates et part à la recherche d’un équipage pour l’aventure de sa vie ! © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Série | Anime | Action

