Épisode 1 - Club Paradox

Dans un futur proche, la musique a changé de dimension. Grâce au phantométal, un matériau capable de transformer les émotions en illusions spectaculaires, les rappeurs livrent des performances d’un autre monde. Mais derrière les shows flamboyants, cette nouvelle technologie a un prix : elle ronge ceux qui s’y abandonnent. Dix ans après sa disparition, le légendaire club Paradox renaît pour organiser une compétition unique : le Paradox Live. Quatre groupes aux univers différents vont s’y affronter pour dix milliards de yens. Une bataille musicale sans précédent est sur le point de commencer... © Paradox Live THE ANIMATION