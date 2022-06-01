Pay the ghost
Pay the ghost
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Lors de la soirée d'Halloween, Mike Lawford, professeur d'université, emmène son jeune fils Charlie en ville pour profiter des festivités. Mais en l'espace d'un instant, Charlie disparaît mystérieusement, laissant Mike et son ex-femme Kristen dans un tourbillon de désespoir. Un an après cette tragédie, Mike est hanté par des visions et des souvenirs de la nuit fatidique. Déterminé à retrouver son fils, il découvre que d'autres enfants ont également disparu ce même soir… © HAUSSMAN MEDIAS

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Film | Horreur | Thriller

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