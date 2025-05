S1 E1 - Pas exactement comme prévu

Derrière son image de patron d’un nightclub très populaire à New York, James "Ghost" St. Patrick dirige un puissant réseau de drogue. Pris entre sa vie légale et son empire criminel, il rêve de tout changer. Mais garder le contrôle n’a jamais été aussi risqué. © 2014 Starz Entertainment LLC. All rights reserved.