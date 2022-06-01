Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
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Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition, et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes. © PARAMOUNT PICTURES

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Film | Animation

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