S1 E1 - Full émotion

Phrases symboliques, hommages, actes d’amour ou simple question de style... À chaque tatouage, son histoire. Dans Tattoo confessions, les stars de vos programmes préférés ont accepté de lever le mystère sur ce qui se cache derrière leurs tatouages. En sont-ils toujours aussi fans ou, au contraire, en regrettent-ils certains ? Anecdotes croustillantes et révélations bouleversantes au programme ! © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE