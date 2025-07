Les commissaires Ballestrat et Fush, respectivement chef de la Brigade territoriale et de la Brigade antigang, traquent Sarlat, l'ennemi public numéro 1. Au lieu de conjuguer leurs efforts, les deux hommes entrent en concurrence, chacun cherchant à prouver la supériorité de son équipe. Ils se livrent un combat sans merci, reniant les règles et les lois de la coopération, pour réussir l’arrestation de Sarlat et obtenir toutes les faveurs du ministre. © IMPEX FILMS