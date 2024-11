Lorsque Christophe Perrin, un ostréiculteur reconnu du bassin d'Arcachon, est victime d'une tentative d'assassinat, ses trois filles se pressent à son chevet. Handicapé par sa blessure, il ne pourra plus s'occuper de L'Héritage, leur exploitation ostréicole familiale. L'aînée, Nathalie, aimerait la vendre et Marianne, la cadette se range à son avis. Mais contre toute attente, Tessa, la benjamine, refuse et décide d'en reprendre les rênes. Alors que les gendarmes piétinent dans leur enquête, Tessa et ses sœurs décident de mener leurs propres investigations. © FILMS ET PICTURE