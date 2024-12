Série | SF & Fantastique | Drame Tom a pris le commandement de la nouvelle mission et discute avec Kayla, qui dirigeait les opérations avant son retour, pour savoir qui garder entre Nick et Sadie. Mais Tom a un autre sujet de préoccupation : le module d’ascension envoyé sur Mars, censé être opérationnel à l'arrivée de l'équipage, ne transmet plus d'informations...