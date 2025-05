Épisode 1

À 26 ans, Ivy Moxam s'échappe après treize ans de captivité dans une cave. Tandis que sa famille tente de l'aider à se reconstruire, la police cherche à élucider les zones d'ombre de son enlèvement. Mais Ivy doit affronter des souvenirs flous et un monde qui ne la reconnaît plus. Entre vérité incertaine et cicatrices invisibles, son retour à la vie s'annonce aussi troublant que périlleux. © BBC MMXVI