Jack et Rebecca attendent des triplés. Leur amour est solide, leur futur tracé. Trente-six ans plus tard, Kevin, Kate et Randall célèbrent leur anniversaire, chacun confronté à ses démons. L'un cherche sa voie, l'autre son estime de soi, le dernier ses origines. Comment ces trois vies sont-elles liées ? Entre les années 1980 et aujourd'hui, l'histoire d'une famille bâtie sur l'amour, brisée par la tragédie, réunie par des liens indéfectibles. © 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation - Tous droits réservés