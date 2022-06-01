Tomb raider
6terreplay

Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition. Fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis… © MGM (groupe)

Film | Action | Film américain

