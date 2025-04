Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Maverick continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l'obligerait à renoncer à voler. Chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun, il rencontre le Rooster, le fils de son défunt ami, Goose. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission qui exigera les plus grands des sacrifices. © PARAMOUNT PICTURES