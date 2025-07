Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s'évader de sa vie frustrante. L'implantation de souvenirs que propose la société Recall lui paraît l'échappatoire idéale. S'offrir des souvenirs d'agent secret serait parfait... Mais lorsque la procédure d'implantation tourne mal, Quaid se retrouve traqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, sauf peut-être à une inconnue qui travaille pour une mystérieuse résistance clandestine. Très vite, la frontière entre l'imagination et la réalité se brouille... © 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.