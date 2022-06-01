Un Inconnu nommé Bourdon
Un Inconnu nommé Bourdon
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Depuis plus de 40 ans, Didier Bourdon fait rire la France. Des sketchs mémorables des Inconnus aux grands succès du cinéma populaire, il a marqué des générations entières. Mais qui se cache vraiment derrière ces personnages mythiques ? L’acteur a accepté de se livrer sans détour. De son enfance marquée par de multiples déménagements à la galère des cafés-théâtres, du triomphe des Inconnus aux succès au cinéma, Didier Bourdon déroule le film de sa vie avec humour et émotion. © C PRODUCTIONS

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Documentaire | People

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