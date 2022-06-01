Ilyes Djadel : en vrai de vrai
Ce documentaire retrace le parcours fulgurant d’Ilyes Djadel, jeune humoriste originaire d’Hazebrouck, une petite ville du nord de la France, pour qui rien ne laissait présager une telle destinée. À travers une succession d’anecdotes aussi drôles qu’inattendues, l’humoriste revient sur les rencontres et les coïncidences qui ont façonné sa trajectoire et marqué sa vie. Mêlant archives, confidences et humour, le documentaire raconte l’histoire d’un rêve auquel personne ne croyait vraiment, sauf lui, et pose une question universelle : croyez-vous au destin ? © JAB

