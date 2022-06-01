C’est Noël ! Carole, maire d’une petite ville, s’implique dans les festivités de sa commune pendant qu’Alain, son mari dévoué, organise le réveillon familial. Mais lorsque leurs trois enfants arrivent, le couple subit une attaque en règle de toutes les traditions familiales en mode protection de la planète, défense des animaux et développement durable ! Carole et Alain feront tout leur possible pour que la famille survive à ce conflit de générations... © Polaris Film Production