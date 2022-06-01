Une hirondelle a fait le printemps
Une hirondelle a fait le printemps
6play

Lassée de Paris et de son quotidien qu'elle juge bien trop stressant, Sandrine Dumez, une informaticienne de 30 ans, décide de tout quitter pour enfin réaliser son rêve d'enfant : devenir agricultrice. Malgré la désapprobation de sa mère, elle entreprend toutes les démarches nécessaires et, après deux ans de formation sous la houlette de Stéphane, elle s'installe dans le Vercors. Elle rachète la ferme d'Adrien, un paysan veuf, un peu bourru, installé juste à côté. Tous deux sont désormais voisins et si les premiers contacts sont particulièrement froids, ils apprennent peu à peu à mieux se connaître. © STUDIOCANAL

Voir la vidéo

Film | Drame

Vous aimerez aussi...

  • Cœurs vaillants
    6terreplay
  • Si j'étais toi
    m6replay
  • J.F. partagerait appartement
    m6replay
  • Les petits princes
    m6replay
  • Teen wolf : le film
    m6replay
  • La vie des autres
    m6replay
  • La famille Wolberg
    m6replay
  • La belle étincelle
    m6replay
  • Rire et châtiment
    m6replay
  • Plus jamais
    m6replay
  • Diablo
    w9replay
  • Empire State
    w9replay