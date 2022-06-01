La vie des autres
La vie des autres
m6replay

Au début des années 1980, en Allemagne de l'Est, l'auteur à succès Georg Dreyman et sa compagne, l'actrice Christa-Maria Sieland, sont considérés comme faisant partie de l'élite des intellectuels de l'État communiste, même si, secrètement, ils n'adhèrent pas aux idées du parti. Le Ministère de la Culture commence à s'intéresser à Christa-Maria et dépêche un agent secret, nommé Wiesler, ayant pour mission de l'observer. Tandis qu'il progresse dans l'enquête, le couple d'intellectuels le fascine de plus en plus… © Wiedemann & Berg Filmproduktion

Voir la vidéo

Film | Drame | Film européen

Vous aimerez aussi...

  • La famille Wolberg
    m6replay
  • Le dernier duel
    m6replay
  • Légendes d'automne
    m6replay
  • Ma meilleure ennemie
    m6replay
  • Mary Reilly
    m6replay
  • Damned united
    m6replay
  • Music of my life
    m6replay
  • Le souffle du dragon
    tevareplay
  • Ce que le jour doit à la nuit
    m6replay
  • Pour une femme
    m6replay
  • La fille du RER
    m6replay
  • The captain
    w9replay