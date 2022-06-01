Vipère au poing
Vipère au poing
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Jean et Ferdinand Rézeau sont élevés par leur grand-mère paternelle, tandis que leurs parents séjournent à l'étranger. Mais à la mort de leur aïeule, la mère des deux enfants, de retour d'Indochine, reprend ses droits. Jugeant l'éducation de leur grand-mère trop laxiste, elle entend remettre ses fils dans le droit chemin en leur infligeant des souffrances et des humiliations de toutes sortes. Son tempérament tyrannique et cruel lui vaut d'être surnommée Folcoche, association de "folle" et "cochonne"... © STUDIOCANAL

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Film | Drame

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