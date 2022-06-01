Damned united
L'histoire des 44 jours durant lesquels, en 1974, Brian Clough a été l'entraîneur de l'équipe championne du football anglais, Leeds United. Avec leur précédent manager, Don Revie, le rival de Clough, le club avait remporté ses plus grands succès mais représentait pour beaucoup un style de jeu agressif. Clough avait pour sa part connu des succès en tant qu'entraîneur de Hartlepool et de Derby County. Reprenant la tête de Leeds avec des joueurs qui, dans son esprit, étaient encore « les petits gars de Don Revie », il a montré sa combativité et son exceptionnel savoir-faire. 44 jours pour une légende... © SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

