Ce n'est pas une petite secousse sismique qui va inquiéter la population de Los Angeles, depuis longtemps habituée aux caprices de la nature. Mais ce matin-là, quelques heures après qu'une brève secousse eut reveillé la ville en sursaut, sept employés municipaux qui réparent une canalisation meurent carbonisés par l'émanation d'une forte chaleur. Dépechée sur les lieux, le Docteur Amy Barnes de l'Institut géologique va constater qu'une éruption volcanique menace la ville... © THE WALT DISNEY COMPANY