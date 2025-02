Arthur était pourtant sûr qu'avec Lola, ils ne tomberaient jamais dans les clichés du couple ! Mais voilà, aujourd'hui, Lola, 30 ans, veut une preuve d'amour et une vraie : le mariage ! Arthur finit par se laisser convaincre, mais à ses conditions. Entre les rêves de petites filles de Lola et les envies anticonformistes d'Arthur, l'organisation du plus beau jour de leur vie va s'avérer plus compliquée que prévu... © Les filmsManuel Munz - Entre chien et loup - Atelier de Baere - RTL TVI