Souvent considéré - à tort - comme un phénomène relativement récent, héritage honteux de nos déviances modernes, le cinéma pornographique est en réalité bien plus ancien que certains aimeraient le croire. Vous êtes conviés à une chasse au trésor : retrouver ce fameux premier film, cette première pépite historique à l'origine de ce marché colossal parallèle, objet de toutes les polémiques et fétichismes plus ou moins honteux... Enquête, en images et en entretiens, sur un cinéma très particulier. © PLAYTIME SAS