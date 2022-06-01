Alvin, Simon et Theodore organisent un anniversaire surprise pour Dave, qui a bien trop de responsabilités pour l'apprécier. Il doit se rendre à Miami pour organiser la tournée de sa nouvelle chanteuse et vient de rencontrer Samantha, qu'il est impatient de leur présenter. Mais celle-ci est la mère d'un adolescent antipathique qui leur mène la vie dure. Alvin, Simon et Theodore ont peur que Dave ne les abandonne et sont bien décidés à lui mettre des bâtons dans les roues... © Gulli