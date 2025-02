Angela Black mène apparemment une vie idyllique auprès de son mari, Olivier. En réalité, elle dissimule à son entourage les violences qu’elle subit au quotidien et le mariage abusif dans lequel elle est prisonnière. La situation s’aggrave lorsque son mari engage un inconnu pour traquer ses moindres faits et gestes. ©ANGELA BLACK PRODUCTIONS LTD. MMXXI