Voici la fantastique histoire d’un surdoué du cinéma. Alain Delon, cet homme parti de rien qui n’avait au départ que son physique pour lui. Un homme qui s’est rapidement révélé comme un très grand acteur et a enchaîné en un temps record quantité de chefs d’œuvre avec les réalisateurs les plus célèbres. Mais Alain Delon, c’est aussi une face B, maladroit et souvent prétentieux, et des grandes histoires avec des femmes, toutes plus belles les unes que les autres, qui ont réussi à l’apaiser, comme Romy Schneider ou encore Mireille Darc. La légende Alain Delon, c’est enfin l’histoire d’un homme qui a su se réinventer pour faire briller son étoile pendant plus de 50 ans dans le ciel du cinéma français. © C PRODUCTIONS