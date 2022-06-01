Bambi : la vengeance
Bambi : la vengeance
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Après avoir vu sa mère tuée par un chasseur durant son enfance, Bambi, un jeune cerf, perd sa compagne Faline, renversée par un camion transportant des déchets radioactifs. En buvant l'eau contaminée de la rivière, Bambi se métamorphose en créature puissante assoiffée de vengeance. Peu après, Xana et son fils Benji prennent un taxi pour rejoindre leur famille pour Thanksgiving lorsqu'ils sont attaqués par Bambi. Trois chasseurs se lancent à la poursuite du grand cerf… © HAUSSMAN MEDIAS

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Film | Horreur

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