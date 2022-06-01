Battle of Marseille : Russes vs Anglais
Battle of Marseille : Russes vs Anglais
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11 juin 2016 : Marseille est à feu et à sang. Alors que l'Euro de football vient juste de commencer, un mystérieux commando de hooligans russes attaque des milliers de supporters britanniques devant les caméras du monde entier. La France et l'Angleterre sont humiliées, le buzz est mondial, il faut réagir. Les deux pays lancent alors une chasse à l'homme internationale qui va les mener jusqu'à des proches de Vladimir Poutine... © France Télévisions / Seiya Production

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Documentaire | Football | Société

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