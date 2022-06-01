Épisode 1 - Amel Majri

Icônes Bleues est une série de portraits de celles qui vont marquer la Coupe du monde féminine et faire progresser la place des femmes dans le sport et la société. Si les performances sportives sont alléchantes, le plus fascinant reste les histoires individuelles qui participent à la grande histoire : celle d'une communauté de femmes unies par l'envie de sortir d'une condition sportive et sociale assignée, dans leur village ou leur quartier. © SO FOOT +