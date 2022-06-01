Icônes Bleues
Icônes Bleues
m6replay

Épisode 1 - Amel Majri

Icônes Bleues est une série de portraits de celles qui vont marquer la Coupe du monde féminine et faire progresser la place des femmes dans le sport et la société. Si les performances sportives sont alléchantes, le plus fascinant reste les histoires individuelles qui participent à la grande histoire : celle d'une communauté de femmes unies par l'envie de sortir d'une condition sportive et sociale assignée, dans leur village ou leur quartier. © SO FOOT +

Voir la vidéo

Sport | Série documentaire | Football

Vous aimerez aussi...

  • C'est fini ! L'affaire Rubiales
    6play
  • Le terrain
    m6replay
  • La patte de Xavi
    m6replay
  • Colombie la route de la gloire
    m6replay
  • Un football sans tête
    m6replay
  • Révolution 304 : Lamine Yamal
    m6replay
  • Standard
    m6replay
  • Battle of Marseille : Russes vs Anglais
    m6replay
  • The contenders 2026
    m6replay
  • Coupe du Monde de la FIFA 2026
    m6replay
  • 7 matches pour la gloire
    m6replay
  • Soccer shoot-out
    m6replay

Découvrez SO FOOT