Le terrain
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La région parisienne est devenue le plus grand foyer mondial de joueurs de football professionnels, devant Rio ou Buenos Aires. Mais derrière cette fierté locale se cachent les rêves de centaines d'enfants, l'angoisse des journées de détection, la peur de la blessure et le rôle des entraîneurs dans la vie quotidienne des jeunes joueurs. La preuve avec cette immersion bouleversante, en 2013, sur les terrains et dans les vestiaires de l'ASJA, le club d'Aubervilliers. © TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT - ARTE France - 2014

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Documentaire | Football

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