Avec ses danseuses, les Belles du Moulin Rouge, découvrez l’histoire rare et sulfureuse du plus célèbre cabaret parisien. En plein cœur de Pigalle, ouvert 365 jours par an, le cabaret fascine toujours plus de 600 000 spectateurs par an. Pour sublimer toutes ses femmes, le Moulin Rouge possède des ateliers haute couture et bijoux ; des créations à la hauteur des femmes qui les portent. Immersion dans la légendaire institution des nuits parisiennes… © GIRAF PROD