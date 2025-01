Ce documentaire retrace les plus grands exploits de « Bebel » : en hélicoptère, suspendu dans le vide, en métro, en bateau ou en voiture, plongez dans les coulisses de ses plus spectaculaires cascades grâce aux archives personnelles de Rémy Julienne, son ami de toujours ! Découvrez le portrait de cet acteur légendaire, son exigence et son professionnalisme sans limites à travers les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé ou dirigé. 60 ans de carrière, trois générations de spectateurs. Jean-Paul Belmondo a tout joué et pris tous les risques. Mais au-delà de jouer la comédie, il y a l'envie de donner du plaisir aux spectateurs tout en prenant lui-même du plaisir car l'éternel trublion du Conservatoire a un sens incomparable de l'humour et du spectacle. © L'ATELIER D'IMAGES