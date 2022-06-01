Bernard Mabille à La nouvelle Ève
Bernard Mabille à La nouvelle Ève
6play

Bernard Mabille a choisi La nouvelle Ève, ce cabaret de la rue Fontaine, lieu coquin du Pigalle d'hier, pour balancer tout ce qu’il a sur le cœur. Quoi de mieux que cet ancien temple du strip-tease pour présenter sa revue en « humour intégral » ! Tous les coups sont permis, entrez avec lui et venez taper sur ceux qui vous pourrissent la vie ! Voilà qui leur apprendra à mettre le doigt dans le pot de confiture ! Vous verrez, c'est bon pour le moral... Et juste après les élections municipales, le plaisir ne sera pas boudé, évidemment ! © LA COMPAGNIE DES INDES

S'abonner

Divertissement | Spectacle | Humour

Vous aimerez aussi...

  • Mabille - Miraculé !
    parispremierereplay
  • L'argent de la vieille
    parispremierereplay
  • Sellig à l'Olympia - Épisode 6
    parispremierereplay
  • Ma version de l’histoire
    parispremierereplay
  • Sellig à Bobino
    parispremierereplay
  • Inavouable
    parispremierereplay
  • Jeanfi Janssens et Cécile Djunga font le tour du monde
    parispremierereplay
  • C'est encore mieux l'après-midi
    parispremierereplay
  • La valse des pingouins
    parispremierereplay
  • Tout bascule
    parispremierereplay
  • Je me souviendrai... de presque tout
    parispremierereplay
  • Stéphane Guillon sur scène à la Cigale
    parispremierereplay