Bernard Mabille a choisi La nouvelle Ève, ce cabaret de la rue Fontaine, lieu coquin du Pigalle d'hier, pour balancer tout ce qu’il a sur le cœur. Quoi de mieux que cet ancien temple du strip-tease pour présenter sa revue en « humour intégral » ! Tous les coups sont permis, entrez avec lui et venez taper sur ceux qui vous pourrissent la vie ! Voilà qui leur apprendra à mettre le doigt dans le pot de confiture ! Vous verrez, c'est bon pour le moral... Et juste après les élections municipales, le plaisir ne sera pas boudé, évidemment ! © LA COMPAGNIE DES INDES