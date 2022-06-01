Le roi du non-sens raffiné, passé maître dans l'art de débusquer - et d'exploiter - la folie des mots ordinaires, s'est éteint le 15 juin 2006. En 1999, il retrouvait son fidèle public sur la mythique scène du music-hall parisien. À son habitude et dans la meilleure tradition du genre, il s'accompagnait de toutes sortes d'instruments de musique, histoire de donner toute la mesure de ses multiples talents. De calembours en contrepèteries, d'intermèdes musicaux en gags clownesques, Devos occupait la scène sans pause ni temps mort. © Universal Music France