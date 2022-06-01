Au Théâtre La Bruyère Trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille garde la main sur la politique et vous sort le grand jeu pour son spectacle « Fini de jouer ! ». Le tailleur de costards reste l'as des as quand il s'agit de tailler à tout va, dans l'unique but de vous faire rire. Les privilégiés de tout bord se tiennent à carreau, car tout le monde y passe et rien ne lui échappe. Bernard Mabille distribue avec cœur ses piques contre la société et envoie tout ce grand monde au tapis ! © BONNE PIOCHE TELEVISION