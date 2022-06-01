Le 25 septembre 1985, une parodie de mariage réunit les deux humoristes les plus célèbres de leur temps. Cette union, après des années de rivalité, témoigne de leur victoire commune. En quinze années de carrière, Thierry Le Luron et Coluche ont permis à l'humour et à la dérision d'envahir les médias et l'espace public. Ce film raconte l'histoire d'une révolution culturelle à travers les destins croisés de ces deux monstres sacrés que tout semble opposer. Chacun à leur manière, ils ont fait progresser la cause de l'humour et de la liberté d'expression. Aucune institution, aucun tabou n'a résisté ! Avec eux, nous sommes entrés dans la société du rire, parfois pour le pire… Souvent pour le meilleur ! © LES BONS CLIENTS