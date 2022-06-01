Épisode 1 - Les étoiles me sont inaccessibles

Yû, lycéenne et fan de shôjo, attend avec impatience le jour où elle connaîtra une histoire d'amour aussi intense que celles décrites dans ses mangas. Mais quand un camarade lui avoue ses sentiments, elle ne ressent rien. Au lycée, elle admire Nanami, la présidente du conseil, jusqu'à ce que cette dernière ne se déclare à son tour. Et si sa vraie histoire d'amour commençait enfin ? ©2018 NAKATANI NIO/KADOKAWA CORPORATION/Bloom Into You PARTNERS