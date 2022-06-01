Bloom into you
Bloom into you
m6replay

Épisode 1 - Les étoiles me sont inaccessibles

Yû, lycéenne et fan de shôjo, attend avec impatience le jour où elle connaîtra une histoire d'amour aussi intense que celles décrites dans ses mangas. Mais quand un camarade lui avoue ses sentiments, elle ne ressent rien. Au lycée, elle admire Nanami, la présidente du conseil, jusqu'à ce que cette dernière ne se déclare à son tour. Et si sa vraie histoire d'amour commençait enfin ? ©2018 NAKATANI NIO/KADOKAWA CORPORATION/Bloom Into You PARTNERS

Voir la vidéo

Série | Animé | Romance

Saison 1Saison 1

Pour aller plus loin...Pour aller plus loin...

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Assassination classroom
    m6replay
  • Paradox Live THE ANIMATION
    6play
  • GTO
    6play
  • Sorcerous stabber Orphen
    6play
  • K-ON !
    m6replay
  • Burning kabaddi !
    m6replay
  • Overlord
    6play
  • Urusei Yatsura
    6play
  • Initial D : first stage
    m6replay
  • Les quatre frères Yuzuki
    6play
  • Kono Oto Tomare
    m6replay
  • Le Rakugo ou la vie
    m6replay