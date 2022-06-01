Bonsoir Monsieur Devos
Bonsoir Monsieur Devos
6play

Retrouvez les plus grands sketches de Raymond Devos interprétés par de grands artistes de cinéma, de théâtre et de chanson, le tout orchestré par les Frères Taloche lors d'une soirée à l’Opéra Royal de Wallonie. L’occasion de nous faire voyager dans l’imaginaire fantastique de Raymond Devos et de lui rendre hommage. Un show unique et poétique comme l’était l’immense Raymond Devos qui permettra de plonger dans l’univers rocambolesque de la langue française, à travers la musique, le cirque et le théâtre... © FESTIVAL DU RIRE DE LIEGE

Divertissement | Spectacle | Humour

