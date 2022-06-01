L'amour chez les autres
L'amour chez les autres
6play

Les Foster, les Phillips et les Chestnut se connaissent bien, les trois hommes travaillent ensemble. Franck Foster est le chef, Bob Phillips espère devenir son numéro deux très prochainement et William Chestnut vient d'intégrer l'entreprise. Cependant, Fiona Foster et Bob Phillips se connaissent encore mieux, car ils entretiennent une liaison ! La veille encore, ils étaient ensemble et sont rentrés dans leurs foyers respectifs trop tardivement et trop éméchés pour ne pas éveiller les soupçons de leurs conjoints. Pour se couvrir, ils décident de mentir en prétendant chacun avoir passé la soirée avec le mari et la femme Chestnut. Ignorant qu'ils servent d'alibi, les Chestnut sont invités à dîner chez les Foster et les Phillips… © BONNE PIOCHE TELEVISION

Divertissement | Spectacle | Théâtre

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • C'est pour rire : Coluche à l'Élysée Montmartre
    parispremierereplay
  • Raymond Devos à l'Olympia
    parispremierereplay
  • Bonsoir Monsieur Devos
    parispremierereplay
  • Ambroise & Xavier
    parispremierereplay
  • Michel Sardou : je me souviens d'un adieu
    parispremierereplay
  • Frou-Frou les Bains
    parispremierereplay
  • J'ai envie de toi
    parispremierereplay
  • La Bajon : Vous couperez
    parispremierereplay
  • Le Cas Pucine : main mise
    tevareplay
  • Vanessa Kayo : le dernier boulet du reste de ma vie
    tevareplay
  • Panique au ministère
    parispremierereplay
  • Sellig à l'Olympia - Épisode 6
    parispremierereplay