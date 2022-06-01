Avec la finesse et l’impertinence qui la caractérisent, Anne Roumanoff propose au public un regard drôle, espiègle et incisif sur les grandes transformations de notre époque. Au fil du spectacle, elle s’amuse des nouveaux comportements, des nouveaux métiers et des modes de communication d’aujourd’hui. Le public rencontre une coach américaine en relations de couple, écoute un poème consacré aux influenceurs, redécouvre des contes de fées revisités et savoure des commentaires vifs et piquants sur l’actualité politique et sociale. KIOSCO MAX